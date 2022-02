Nicolò Degli Esposti in finale

ROVIGO - Ottima prestazione di Nicolò Degli Esposti nel Circuito Latte Busche, organizzato dalla Fisi, circoscrizione Belluno Alta, quinta ed ultima prova valida per le qualificazioni alla finale regionale Veneta.

Dopo le cinque prove previste dal circuito, Nicolò si è guadagnato l’accesso alla finale. Sulle nevi di Passo Falzarego (col gallina) il giovane atleta rodigino iscritto con lo Sci Club Azzurra di Cortina e che frequenta la classe quarta delle scuole via Miani di Rovigo, ieri con il sesto posto in slalom speciale assoluto tra i bambini del 2012, potrà partecipare alla finale di Asiago (monte Verena) prevista per il prossimo 6 marzo.

Alla finale parteciperanno i migliori giovani atleti 2012 rappresentanti delle 5 circoscrizioni del Veneto e che eleggerà i rappresentanti Veneti alla finale Nazionale.

Ricordiamo che la circoscrizione di Belluno Alta è da sempre considerata la più impegnativa in quanto i ragazzi provengono dalle località montane di Cortina, Arabba, Auronzo e la valle del Cadore, per questo motivo la prestazione di Nicolò (rodigino doc) assume ancora più rilevanza.

Una famiglia di sciatori, anche Carlo Degli Esposti (LEGGI ARTICOLO) recentemente è balzato agli onori delle cronache per successi iridati nella categoria master (LEGGI ARTICOLO).